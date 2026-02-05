Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, tesisleri gezdi ve ilk antrenmanını yaptı

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi ve ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin 2.5 yıllığına kadrosuna kattığı ve dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirdiği dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Can Bartu Tesisler'nde çalışmalarına başladı. İdman öncesi yeni takım arkadaşlarıyla tanışan ve ardından tesisleri gezen Kante, daha sonra kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. - İSTANBUL