Fenerbahçe'nin yeni transferi için efsane futbolcudan olay yorum: Futbolu bırakmalı

Fenerbahçe'nin 4 milyon euro karşılığında PSV Eindhoven'dan bonservisini aldığı Bruma için Hollanda ekibinin efsanelerinden Van de Kerkhof çarpıcı yorumlarda bulundu. Kerkhof bir podcast yayınında yaptığı açıklamada, "Bu hafta aldığım en güzel haber, o çocuğun satılmasıydı. Tüm haftam bu sayede mutlu geçti. PSV'nin bu yüz yıldaki en kötü transferiydi. Bana göre Bruma, futbolu bırakmalı." ifadelerini kullandı.

Sezon başında PSV'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Bruma'nın zorunlu satın alma opsiyonunu kullanan Fenerbahçe, Portekizli futbolcunun bonservisini 4 milyon 250 bin euro karşılığında aldı. Sarı-lacivertlilerin bu transferi taraftarının tepkisini çekerken, Hollanda'dan da çok konuşulacak bir yorum geldi.

"TÜM HAFTAM BU SAYEDE MUTLU GEÇTİ"

PSV'nin efsanelerinden Van de Kerkhof katıldığı bir podcast programında yaptığı açıklamada, "Bu hafta aldığım en güzel haber, o çocuğun (Bruma) satılmasıydı. Tüm haftam bu sayede mutlu geçti. PSV'nin bu yüz yıldaki en kötü transferiydi. Bana göre Bruma, futbolu bırakmalı." ifadelerini kullandı.

BRUMA'NIN KARNESİ

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 5 resmi maça çıkan Bruma, bu karşılaşmalarda sadece 1 asist yaptı. Portekizli futbolcu sadece 1 kez Süper Lig'de forma giyerken, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2'şer maça çıktı.