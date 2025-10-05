Haberler

Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Ederson Sakatlandı

Fenerbahçe'nin yeni kaleci transferi Ederson, dünkü antrenmanda arka adalesinde kanama nedeniyle sakatlandı ve tedavisine başlandı.

FENERBAHÇE'nin yeni transferlerinden kaleci Ederson'un dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası sarı- lacivertli kulüpten açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ederson'un dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır"

