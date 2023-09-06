Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic, Ballon d'Or'da aday gösterildi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic, Ballon d'Or'da yılın en iyi kalecisine verilen Yashin Ödülü'ne aday gösterildi. Livakovic'in aday olduğu ödülün diğer adayları ise Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Mike Maignan, Ter Stegen, Ederson, Emiliano Martinez, Andre Onana, Aaron Ramsdale ve Brice Samba oldu. Ballon d'Or ödül töreni, 30 Ekim'de Paris'te gerçekleştirilecek.