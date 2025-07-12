Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Archie Brown Sağlık Kontrolünden Geçti

Fenerbahçe'nin Belçika'nın Gent ekibinden transfer ettiği İngiliz futbolcu Archie Brown, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki oyuncu, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde çeşitli tetkiklere tabi tutuldu.

Sağlık kontrolleri kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.