Fenerbahçe'nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı

TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka'nın 19 yaşındaki futbolcusu Adem Yeşilyurt, 500 bin Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 25 pay karşılığında Fenerbahçe ile anlaştı. Sezonun kalan bölümünü Karşıyaka'da geçirecek olan genç futbolcu, yeni sezonda sarı-lacivertli ekibe katılacak.

'FENERBAHÇE'DE REKABETE GİRMEK İSTİYORUM'

Rayan Cherki ve Michael Olise'yi örnek aldığını aktaran Yeşilyurt, "Önümdeki dört aylık hazırlık sürecini en verimli şekilde geçirerek, yeni takımıma katıldığımda doğrudan forma rekabetinin içinde yer almayı hedefliyorum. Milli takım seviyesindeki kadro kalitemiz oldukça yüksekti; her bir oyuncu değerli kulüplerden ve zorlu elemelerden geçerek oraya seçiliyor. Takım içindeki uyum ve adaptasyon sürecini hızla aşarak harika bir ekip olduk. Hedefimiz, İtalya'daki turnuvadan şampiyonlukla dönmektir" ifadelerini kullandı.

'SOSYAL MEDYA YORUMLARINA BAKMAK PERFORMANSIMI DÜŞÜRDÜ'

Sosyal medyanın olumsuz yönlerini gördüğünü ifade eden Yeşilyurt, "Başlangıçta hakkımda yapılan olumlu veya olumsuz yorumları takip ediyordum. Ancak bu durumdan gerekli dersi çıkararak hesaplarımı kapatıp bu mecralara bakmayı bıraktım. Sosyal medyadan uzaklaşmamla birlikte sahaya daha iyi konsantre oldum ve performansımda belirgin bir artış yaşandı" diyerek sözlerini noktaladı.