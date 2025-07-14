Fenerbahçe'nin Yeni Sezon Hazırlık Kampı Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe'nin Yeni Sezon Hazırlık Kampı Kadrosu Açıklandı
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Fenerbahçe, 14-27 Temmuz tarihleri arasında Portekiz'de gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosunu duyurdu. Anderson Talisca sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin, Portekiz'de gerçekleştireceği yeni sezon hazırlık kampının kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 14-27 Temmuz tarihleri arasında Portekiz'de sürdürecek. Sarı-lacivertlilerin 28 kişilik kamp kadrosu da belli oldu. Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Anderson Talisca kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin, kamp kadrosuna şu futbolcular yer aldı:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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