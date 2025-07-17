Fenerbahçe'nin Yeni Golcüsü Jhon Duran İlk Antrenmanına Çıktı
Fenerbahçe'nin Portekiz'deki kampına katılan Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran, bireysel antrenmanına salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başlayarak, sahada topla çalışmalar yaptı.
DÜN akşam saatlerinde Fenerbahçe'nin Portekiz'deki kampına katılan Kolombiyalı golcü Jhon Duran, bireysel olarak ilk antrenmanını yaptı. İlk olarak salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleri yapan Jhon Duran, ardından sahada topla çalışmalar gerçekleştirerek idmanı tamamladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor