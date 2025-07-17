Fenerbahçe'nin Yeni Golcüsü Jhon Duran İlk Antrenmanına Çıktı

DÜN akşam saatlerinde Fenerbahçe'nin Portekiz'deki kampına katılan Kolombiyalı golcü Jhon Duran, bireysel olarak ilk antrenmanını yaptı. İlk olarak salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleri yapan Jhon Duran, ardından sahada topla çalışmalar gerçekleştirerek idmanı tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor