Fenerbahçe'nin yeni forma göğüs sponsoru Otokoç oldu

Fenerbahçe'nin forma göğüs sponsoru değişti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2018-19 sezonundan bu yana AVIS markası ile Profesyonel Erkek Futbol Takımımızın ana sponsoru olan Otokoç Otomotiv AŞ., 2023-24 futbol sezonunda desteğine OTOKOÇ markası ile devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe futbol takımımın 2023-2024 sezonunda futbol takımının forma ve şort sponsorları hakkında açıklamada bulundu. Sarı-lacivertlilerin, yeni sezon formalarında farklı bir göğüs sponsoru yer alacak.

GÖĞÜS SPONSORU OTOKOÇ OLDU

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Erkek Futbol Takımımızın, Puma tarafından hazırlanan 2023-24 futbol sezonu formalarında sponsorlarımız şu şekilde olacaktır; Formalarımızın göğüs bölümünde OTOKOÇ, sağ kolunda SAFİPORT, sol kolunda NESİNE.COM, sırt kısmında ise HALLEY logoları yer alacaktır.

AVIS SPONSORLUĞU SONA ERDİ

2018-19 sezonundan bu yana AVIS markası ile Profesyonel Erkek Futbol Takımımızın ana sponsoru olan Otokoç Otomotiv AŞ., 2023-24 futbol sezonunda desteğine OTOKOÇ markası ile devam edecektir. 2009-2010 sezonundan bu yana forma sırt sponsorumuz olan ÜLKER, HALLEY markası ile 2023-24 sezonunda da formalarımızın sırtında yer alacaktır.

SAFİPORT FUTBOL TAKIMINA DA DESTEK VERECEK

2023-24 futbol sezonunda formalarımızın sağ ve sol kolu için iki ayrı sponsorluk anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşmalar kapsamında Kulübümüze 2021-22 sezonundan bu yana farklı branşlarda sponsorluk desteği veren SAFİPORT, 2023-24 futbol sezonunda Futbol Takımımızın forma kol sponsoru olmuştur. SAFİPORT logosu 2023-24 sezonu boyunca formalarımızın sağ kolunda yer alacaktır.

KOL SPONSORU AYNI KALDI

2021-22 sezonundan bu yana forma kol sponsorumuz olan NESİNE.COM' un logosu 2023-24 futbol sezonunda da formamızın sol kolunda yer almaya devam edecektir. Futbol Takımımızın şort sponsorları AYGAZ ve PASHA ile 2023-24 futbol sezonunda da işbirliğimiz devam etmektedir. Kıymetli formalarımızın parçası olarak Kulübümüzün yanında olan tüm sponsorlarımıza eşsiz destekleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

OTOKOÇ HAKKINDA

Koç Topluluğu'nun kurucusu merhum Vehbi Koç tarafından, 1928 yılında Ankara'da "Ford Motor Company" acenteliğinin alınmasıyla kurulan ve Koç Holding'in ilk otomotiv sektörü yatırımı olan Otokoç; Ford, Ford Trucks, Volvo, Fiat, Alfa Romeo, Jeep ve Maserati markalarının satış ve satış sonrası faaliyetlerini sürdürmektedir.