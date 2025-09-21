Haberler

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu
Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, başkanlığa seçildi. Sadettin Saran, 7 yıllık Ali Koç dönemini bitirerek kulübün 38. başkanı oldu

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarıştı.

SADETTİN SARAN BAŞKAN SEÇİLDİ

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, başkan seçildi.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu

24 BİN 732 ÜYE OY VERDİ

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen oy verme işleminin ardından başkan adayları ve kongre üyeleri, seçim sonuçlarını Chobani Stadı'nda bekledi. 49 bin 268 genel kurul üyesinin oy kullanma hakkı olduğu kongrede 24 bin 732 üye oy verdi. Kullanılan oyların 24 bin 393'ü geçerli sayıldı.

YENİ BAŞKAN SADETTİN SARAN

Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de son buldu. Genel Kurul Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun öncülüğünde oy sayım işlemine başlandı. Sayımların ardından Mosturoğlu sonuçları açıklarken Sadettin Saran, 12 bin 325 oyla Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı. Sonuçların açıklanması için Sadettin Saran ve Ali Koç, kürsüye birlikte yürüdü.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (35)

Haber YorumlarıHainKOXPER :

yarabbi şükürler olsun sana geriye bi israil kaldı

Yorum Beğen242
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Koç gitti fener artık şampiyon olur

yanıt83
yanıt25
Haber YorumlarıHiçlik:

Acaba fener(bahçe) şampiyon olursa, insanlar daha neşelimi olur ve çöplere daha çok yiyecek mi asar ? .. Bu son zamanlarda iyi domates bulamıyorum manavların çöplerinde. Eskiden bulurdum ve bol bol salata yapıp yerdim.

yanıt7
yanıt7
Haber Yorumlarısezgin albayrak:

Yapı diye diye acunla ikisi sapını alıp gittiler??

Yorum Beğen159
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Hiçbir faydası olmamis hayati saibelerle dolu yeni baskanina çılgınlar gibi sevinen Fenerbahçe taraftari ile memleketi soyanlara sürekli oy verenler ayni kafada bence

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme86
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Genelde o tarz adamlar daha başarılı olur burası Türkiye iyi adamların kaybeden tarafta olduğu yer.

yanıt6
yanıt0
Haber Yorumlarıozgurinnyc:

boş boş konuşma Sadettin Sara adam gibi adamdır memleketin en ücra köşesine bile spor salonları açıp gençleri çocukları spora yönlendiren adam gibi adamdır

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıYusuf Kartal :

Fnerbahçe büyük bir yükten kurtuldu! Bu adam zaten Fenerbahçe’nin başına getirilmiş bir operasyon du! Türk futboluna sırf zarar verdi bu proje adam!

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerçek:

Aynen öyle bencede . Siyasete mahkum olmuş akp nin elindeydi.Aykut hocayı Atatürk sevdalısı diye Koç gelir gelmez kovdu onu Erdoğan istedi diye büyük bir oyun bozuldu bence

yanıt4
yanıt12
Tüm 35 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
