Fenerbahçe'nin UEFA'ya şikayet ettiği hakem temsilcimizin maçına atandı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen'le oynadığı maçın son saniyelerinde sarı-lacivertlilerin bariz penaltısını vermeyen hakem Allard Lindhout, Galatasaray'ın bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile deplasmanda oynayacağı maça dördüncü hakem olarak atandı. Sarı-lacivertliler, Lindhout'u UEFA'ya şikayet etmişti.
- Hollandalı hakem Allard Lindhout, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Monaco maçında dördüncü hakem olarak görev alacak.
- Allard Lindhout, Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçında Jhon Duran'a yapılan müdahalede VAR'da izlemesine rağmen penaltı vermedi.
- Fenerbahçe, Allard Lindhout'u UEFA'ya şikayet ederek Avrupa'da görev almamasını istedi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Viktoria Plzen- Fenerbahçe maçını yöneten Allard Lindhout, bir temsilcimizin daha maçında görev alacak.
VAR'DA İZLEYİP PENALTI KARARI VERMEMİŞTİ
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 0-0 sona ermişti. Maçın hakemi Allard Lindhout, karşılaşmanın duraklama dakikalarında Jhon Duran'a yapılan müdahalede bariz penaltıyı VAR'da izlemesine rağmen vermeyerek oyunu devam ettirmişti.
FENERBAHÇE UEFA'YA ŞİKAYET ETTİ
Hakemin bu performansı sonrası Fenerbahçe, Allard Lindhout'u UEFA'ya şikayet ederek bir kez daha Avrupa'da görev almamasını istemişti.
GALATASARAY'IN MAÇINA ATANDI
Ancak Allard Lindhout, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Monaco maçına atandı. Hollandalı hakem, bu akşam oynanacak Monaco-Galatasaray karşılaşmasında dördüncü hakem olarak görev yapacak.