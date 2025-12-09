Fenerbahçe'nin UEFA'ya şikayet ettiği hakem temsilcimizin maçına atandı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Viktoria Plzen- Fenerbahçe maçını yöneten Allard Lindhout, bir temsilcimizin daha maçında görev alacak.

VAR'DA İZLEYİP PENALTI KARARI VERMEMİŞTİ

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 0-0 sona ermişti. Maçın hakemi Allard Lindhout, karşılaşmanın duraklama dakikalarında Jhon Duran'a yapılan müdahalede bariz penaltıyı VAR'da izlemesine rağmen vermeyerek oyunu devam ettirmişti.

FENERBAHÇE UEFA'YA ŞİKAYET ETTİ

Hakemin bu performansı sonrası Fenerbahçe, Allard Lindhout'u UEFA'ya şikayet ederek bir kez daha Avrupa'da görev almamasını istemişti.

GALATASARAY'IN MAÇINA ATANDI

Ancak Allard Lindhout, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Monaco maçına atandı. Hollandalı hakem, bu akşam oynanacak Monaco-Galatasaray karşılaşmasında dördüncü hakem olarak görev yapacak.