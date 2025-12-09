Haberler

Fenerbahçe'nin UEFA'ya şikayet ettiği hakem temsilcimizin maçına atandı

Fenerbahçe'nin UEFA'ya şikayet ettiği hakem temsilcimizin maçına atandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen'le oynadığı maçın son saniyelerinde sarı-lacivertlilerin bariz penaltısını vermeyen hakem Allard Lindhout, Galatasaray'ın bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile deplasmanda oynayacağı maça dördüncü hakem olarak atandı. Sarı-lacivertliler, Lindhout'u UEFA'ya şikayet etmişti.

  • Hollandalı hakem Allard Lindhout, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Monaco maçında dördüncü hakem olarak görev alacak.
  • Allard Lindhout, Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçında Jhon Duran'a yapılan müdahalede VAR'da izlemesine rağmen penaltı vermedi.
  • Fenerbahçe, Allard Lindhout'u UEFA'ya şikayet ederek Avrupa'da görev almamasını istedi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Viktoria Plzen- Fenerbahçe maçını yöneten Allard Lindhout, bir temsilcimizin daha maçında görev alacak.

VAR'DA İZLEYİP PENALTI KARARI VERMEMİŞTİ

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 0-0 sona ermişti. Maçın hakemi Allard Lindhout, karşılaşmanın duraklama dakikalarında Jhon Duran'a yapılan müdahalede bariz penaltıyı VAR'da izlemesine rağmen vermeyerek oyunu devam ettirmişti.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya şikayet ettiği hakem temsilcimizin maçına atandı

FENERBAHÇE UEFA'YA ŞİKAYET ETTİ

Hakemin bu performansı sonrası Fenerbahçe, Allard Lindhout'u UEFA'ya şikayet ederek bir kez daha Avrupa'da görev almamasını istemişti.

GALATASARAY'IN MAÇINA ATANDI

Ancak Allard Lindhout, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Monaco maçına atandı. Hollandalı hakem, bu akşam oynanacak Monaco-Galatasaray karşılaşmasında dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Şehit polis Fethi Sekin'in oğlu da bahisten PFDK'ya sevk edildi

Kahraman şehidimizin oğlu da bahisten PFDK'ya sevk edildi
Avrupa'yı kaosa sürükleyen salgın bir ilimize sıçradı! Hastaneler dolup taşıyor

Korkulan oldu! Avrupa'yı kaosa sürükleyen salgın bir ilimize sıçradı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdrekremdincturk:

Avrupa’daki Türk sevgisi..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdal Adalı: Yabancı VAR isteğimizi İbrahim Hacıosmanoğlu'na ilettik

Süper Lig devinin başkanı rest çekti: Yabancı hakem istiyoruz
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı: Maaşını cebimden ödeyeceğim

Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Serdal Adalı: Yabancı VAR isteğimizi İbrahim Hacıosmanoğlu'na ilettik

Süper Lig devinin başkanı rest çekti: Yabancı hakem istiyoruz
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Manchester City maçı öncesi Real Madrid'de Mbappe depremi

Real Madrid'de deprem! Antrenmana çıkmadı
A Milli Takımımızın Romanya ile oynayacağın maçın stadyumu belli oldu

Romanya ile oynanacak maç İstanbul'da! İşte o stadyum
Elektrik ve doğalgaz faturalarında sistem değişiyor! Bir iyi bir de kötü haber var

Elektrik ve doğalgazda sistem değişiyor! Bir iyi bir de kötü haber var
Verdiği vekalet başını yaktı! Milyonlarca liralık mülkü varken şimdi barakada yaşıyor

Milyonlarca liralık villası varken şimdi barakada yaşıyor
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Galatasaray'la da anılıyordu! Eski Fenerbahçeli Berke Özer hangi takımı tuttuğunu açıkladı

Galatasaray'la da anılıyordu! Hangi takımı tuttuğunu açıkladı
Ukraynalı genç kız, video çekerek Ayasofya'daki uygulamaya tepki gösterdi

Video çekerek Ayasofya'daki uygulamaya tepki gösterdi
title