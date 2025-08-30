Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü belli oldu. İşte hafta hafta maç takvimi...
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin lig aşaması fikstürü açıklandı.
İLK MAÇ DINAMO ZAGREB
Sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Fenerbahçe, lig aşamasının son haftasında ise 29 Ocak 2026 tarihinde Romanya Ligi ekibi FCSB'yi konuk edecek.
Sarı-lacivertli ekibin maç takvimi şöyle:
24 Eylül Çarşamba TSİ 21.00: Dinamo Zagreb - Fenerbahçe
2 Ekim Perşembe TSİ 18.45: Fenerbahçe - Nice
23 Ekim Perşembe TSİ 18.45: Fenerbahçe - Sttutgart
6 Kasım Perşembe TSİ 21.00: Viktoria Plzen - Fenerbahçe
27 Kasım Perşembe TSİ 18.45: Fenerbahçe - Frencvaros
11 Aralık Perşembe TSİ 21.00: Brann - Fenerbahçe
22 Ocak 2026 TSİ 18.45: Fenerbahçe - Aston Villa
29 Ocak 2026 TSİ 21.00: Fenerbahçe - FCSB