Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü belli oldu. İşte hafta hafta maç takvimi...

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin lig aşaması fikstürü açıklandı.

İLK MAÇ DINAMO ZAGREB

Sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Fenerbahçe, lig aşamasının son haftasında ise 29 Ocak 2026 tarihinde Romanya Ligi ekibi FCSB'yi konuk edecek.

Sarı-lacivertli ekibin maç takvimi şöyle:

24 Eylül Çarşamba TSİ 21.00: Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

2 Ekim Perşembe TSİ 18.45: Fenerbahçe - Nice

23 Ekim Perşembe TSİ 18.45: Fenerbahçe - Sttutgart

6 Kasım Perşembe TSİ 21.00: Viktoria Plzen - Fenerbahçe

27 Kasım Perşembe TSİ 18.45: Fenerbahçe - Frencvaros

11 Aralık Perşembe TSİ 21.00: Brann - Fenerbahçe

22 Ocak 2026 TSİ 18.45: Fenerbahçe - Aston Villa

29 Ocak 2026 TSİ 21.00: Fenerbahçe - FCSB

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
