Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Maribor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. Yeni transferler Miha Zajc ve Mert Müldür kadroda yer alırken, bazı oyuncular sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovenya ekibi Maribor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Miha Zajc ve Mert Müldür'ün isimleri bildirilirken; Serdar Dursun, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş, Alexander Djiku ve Burak Kapacak yer almadı.

Fenerbahçe, 10 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovenya ekibi Maribor ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Miha Zajc, Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz'ın isimleri listede yer alırken, Mert Hakan Yandaş ve Alexander Djiku sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydin, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir. - İSTANBUL