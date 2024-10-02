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Fenerbahçe'nin Twente Maçına Kamp Kadrosu Belli Oldu

Fenerbahçe'nin Twente Maçına Kamp Kadrosu Belli Oldu
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Twente ile oynayacağı maç için 21 kişilik kamp kadrosunu açıkladı. Kafilede kırmızı kart cezası ve sakatlıklar nedeniyle bazı oyuncular yer almadı.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı müsabakanın kamp kadrosu belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00'de Hollanda takımı Twente'ye konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin 21 kişilik kamp kadrosu da belli oldu. Kafilede kırmızı kart cezasından dolayı oynayamayacak olan Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Eğribayat yer almadı. Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Hollanda'ya hareket etti.

Sarı-lacivertlilerin, Twente maçı kamp kadrosu şöyle:

"Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Ömer Camcı, Mert Müldür, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Twente Futbol Dünya Spor

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