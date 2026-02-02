Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi
Milan, Crystal Palace'tan Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Fransız golcü Jean-Philippe Mateta'nın transferinden vazgeçti. İtalyan kulübünün sağlık kontrolünden geçemeyen Jean-Philippe Mateta'nın diz sağlık durumundan tam olarak emin olamadığı belirtildi.
- Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Jean Philippe Mateta, Milan'ın sağlık kontrollerinden geçemedi.
- Milan, Mateta'nın diz sağlık durumundan emin olamadığı için transferden vazgeçti.
- Mateta, Crystal Palace'tan ayrılmak istiyor ve bu sezon 34 maçta 10 gol 2 asist yaptı.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Jean Philippe Mateta, Milan'ın yaptığı sağlık kontrollerinden geçemedi.
MILAN EMİN OLAMIYOR
Jean-Philippe Mateta'yı kadrosuna katmak isteyen Milan, oyuncunun diz sağlık durumundan tam olarak emin olamaması nedeniyle risk almayarak transferden vazgeçti.
PALACE'TAN AYRILMAK İSTİYOR
Bu gelişmenin ardından Mateta'nın geleceği büyük bir merak konusu oldu. 28 yaşındaki futbolcu, Milan gündeme gelmeden önce Crystal Palace ile sorun yaşamış ve İngiliz ekibinde oynamak istemediğini dile getirmişti. Mateta'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
SEZON PERFORMANSI
Crystal Palace formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 34 maçta sahaya çıkan Mateta, 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.