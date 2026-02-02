Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Jean Philippe Mateta, Milan'ın yaptığı sağlık kontrollerinden geçemedi.

MILAN EMİN OLAMIYOR

Jean-Philippe Mateta'yı kadrosuna katmak isteyen Milan, oyuncunun diz sağlık durumundan tam olarak emin olamaması nedeniyle risk almayarak transferden vazgeçti.

PALACE'TAN AYRILMAK İSTİYOR

Bu gelişmenin ardından Mateta'nın geleceği büyük bir merak konusu oldu. 28 yaşındaki futbolcu, Milan gündeme gelmeden önce Crystal Palace ile sorun yaşamış ve İngiliz ekibinde oynamak istemediğini dile getirmişti. Mateta'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SEZON PERFORMANSI

Crystal Palace formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 34 maçta sahaya çıkan Mateta, 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.