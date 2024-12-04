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Fenerbahçe'nin Talisca için yaptığı teklif ortaya çıktı

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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız Anderson Talisca için Al-Nassr'a yaptığı teklif ortaya çıktı.

Kış transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olması beklenen Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe cephesinden geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Talisca transferi için girişimlerde bulunulduğu doğrulanmıştı. Yönetim, transfer listesinin ilk sırasında yer alan Talisca'yı getirmeye kararlı.

4 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Al-Nassr kulübüne 30 yaşındaki süper yıldız için 4 milyon teklif etti. Talisca'dan da maaşını 10 milyon Euro'nun altına düşürmesi talep edildi.

Fenerbahçe'nin Talisca için yaptığı teklif ortaya çıktı
Haberler.com / Barış Polat - Spor
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