Haberler

Fenerbahçe'nin Stuttgart Maçının Hakemi Jakob Kehlet

Fenerbahçe'nin Stuttgart Maçının Hakemi Jakob Kehlet
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart ile oynayacağı maçta Danimarkalı hakem Jakob Kehlet'in yönetiminde sahaya çıkacak. Mücadele 23 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Alman ekibi Stuttgart ile oynayacağı mücadelede Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Alman temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek. Söz konusu müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mikkel Redder olacak. Karşılaşmada VAR'ın başında Jonas Hansen, AVAR'da da Jens Maae yer alacak.

Süper Lig'de en çok VAR görevini üstlenen hakem

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak en fazla görev yapan yabancı hakem Jakob Kehlet olmuştu. Danimarkalı hakem, 2024-2025 sezonunda 8 maçta VAR koltuğuna oturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.