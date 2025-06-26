Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına damga vuran dansçı
Fenerbahçe Beko'nun Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde elde ettiği şampiyonluk kutlamalarında sahne alan Hande Yener'in dansçısı, gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Kutlamalar kapsamında Hande Yener, Ece Seçkin, Murat Dalkılıç ve Kıraç gibi ünlü sanatçılar sahne alarak taraftarları coşturdu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenerek seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.
KUTLAMALARA ÜNLÜ YAĞDI
Şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de kupa töreninin ardından ünlü sanatçılar sahne aldı. Sırasıyla Hande Yener, Ece Seçkin, Murat Dalkılıç ve Kıraç, şarkılarıyla tribünleri coşturdu.
GECEYE DAMGA VURAN DANSÇI
Gecenin en çok konuşulan konusu ise şampiyonluk töreni için sahneye çıkan Hande Yener'in getirdiği dansçı oldu. Yener'in dansçısının hareketleri ve tavırları kısa sürede viral oldu.