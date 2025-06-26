Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına damga vuran dansçı

Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına damga vuran dansçı
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Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına damga vuran dansçı
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Fenerbahçe Beko'nun Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde elde ettiği şampiyonluk kutlamalarında sahne alan Hande Yener'in dansçısı, gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Kutlamalar kapsamında Hande Yener, Ece Seçkin, Murat Dalkılıç ve Kıraç gibi ünlü sanatçılar sahne alarak taraftarları coşturdu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenerek seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

KUTLAMALARA ÜNLÜ YAĞDI

Şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de kupa töreninin ardından ünlü sanatçılar sahne aldı. Sırasıyla Hande Yener, Ece Seçkin, Murat Dalkılıç ve Kıraç, şarkılarıyla tribünleri coşturdu.

GECEYE DAMGA VURAN DANSÇI

Gecenin en çok konuşulan konusu ise şampiyonluk töreni için sahneye çıkan Hande Yener'in getirdiği dansçı oldu. Yener'in dansçısının hareketleri ve tavırları kısa sürede viral oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Ablası Hakan Yener

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Haber YorumlarıMGk:

Fener biraz yumuşak bir camia :)

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Haber Yorumlarıbirlitresu:

Ali Koç'un yeni transfer bombası bu sene ligde fırtına esecek :)

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