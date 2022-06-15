Kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı çekiliş yapıldı. Seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşme ihtimali olan sarı lacivertliler, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev eşleşti.Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ DİNAMO KİEV OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu kuraları Nyon'da çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti. Fenerbahçe ilk maçını 19-20 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev'i elemesi durumunda 3. turda eşleşebileceği takımlar;

Monaco

Sturm Graz

Union Sg

Midtjylland / AEK Larnaca

TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncüsü İttifak Holding Konyaspor ve 4'üncüsü Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri ise TSİ 14.00'te başlayacak kura çekiminde belirlenecek. Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da yapılacak.