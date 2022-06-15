Kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Haberler

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Kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Futbol kulüplerinin Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oluyor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşti.

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı çekiliş yapıldı. Seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşme ihtimali olan sarı lacivertliler, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev eşleşti.Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu kuraları Nyon'da çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti. Fenerbahçe ilk maçını 19-20 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev'i elemesi durumunda 3. turda eşleşebileceği takımlar;

  • Monaco
  • Sturm Graz
  • Union Sg
  • Midtjylland / AEK Larnaca

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncüsü İttifak Holding Konyaspor ve 4'üncüsü Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri ise TSİ 14.00'te başlayacak kura çekiminde belirlenecek. Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da yapılacak.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

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Yorumlar (2)

Furkan Enes:

90 3 Karambol

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Nok Ta:

Dinamo Kiev çıkmasın bize ters geliyor.

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