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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı
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Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceği kadro belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kadro belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe, organizasyon için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü yer almadı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Kuzey Sapaz, Yasir Caklı.

Defans: Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Kojo Peprah Oppong, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Ognjen Mimovic, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir.

Orta saha: Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, N'Golo Kante.

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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