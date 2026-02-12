Galibiyet nedir unuttular! Fenerbahçe'nin rakibine bir şok daha
Premier Lig'de Nottingham Forest ile Wolverhampton 0-0 berabere kaldı; Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Nottingham'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
- Nottingham Forest ile Wolverhampton arasındaki Premier Lig maçı 0-0 sonuçlandı.
- Nottingham Forest, galibiyet alamadığı maç sayısını 3'e çıkardı ve puanını 27'ye yükseltti.
- Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile 26 Şubat'ta İngiltere'de rövanş maçı oynayacak.
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Nottingham Forest ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
GOL SESİ ÇIKMADI
Ev sahibi Nottingham Forest, ligin son sırasındaki Wolverhampton karşısında aradığı golü bulamadı. Karşılaşma boyunca iki takım da skoru değiştiremedi ve mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.
NOTTINGHAM'IN HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi olan Nottingham Forest, bu sonuçla galibiyet hasretini 3 maça çıkardı ve puanını 27'ye yükseltti. Ligin son sırasında yer alan Wolverhampton ise 26 maç sonunda 1 galibiyet ve 9 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Nottingham Forest, Premier Lig'de gelecek hafta sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Wolverhampton ise Arsenal'i konuk edecek.
FENERBAHÇE MAÇI TAKVİMİ
Nottingham Forest, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Rövanş karşılaşması ise 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak.