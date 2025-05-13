Fenerbahçe'nin Osimhen'e yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Osimhen için Fenerbahçe'nin de harekete geçtiği ve Napoli ile temas kurduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı-lacivertli cephenin Victor Osimhen için hazırladığı transfer teklifinin detayları ortaya çıktı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe, Galatasaray dahil birçok takımın kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen için devreye girdi. Galatasaray ve Fenerbahçe, Osimhen için Napoli ile temasa geçip teklifini iletti. Hürriyet'in haberine göre Galatasaray, Napoli ile temasa geçti ve Osimhen'in serbest kalma bedelini 3 yıl vadeyle ödemeyi teklif etti.

Bir süredir menajerler aracılığıyla Napoli ile temasta olan Fenerbahçe de İtalyan ekibine, Osimhen'in 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduklarını iletti. Osimhen'le de temasa geçen Fenerbahçe, habere göre oyuncuya, Galatasaray'ın kendisine önereceği rakamın üzerine çıkabileceklerini bildirdi.