Fenerbahçe'de Lyon maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan Mert Günok, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu, kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ederson, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Romelu Lukaku, Vedat Muric.

Kaynak: AA