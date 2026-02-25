Haberler

Fenerbahçe'nin, Nottingham Forest maçı kamp kadrosu belli oldu

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile oynayacağı maç için kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlığı bulunan 6 futbolcu ve cezası olan Fred kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin yarın UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan 6 futbolcu ve sarı kart cezalısı Fred, kafilede yer almadı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda deplasmanda karşılaşacağı Nottingham Forest maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertliler özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Nottingham şehrine hareket etti. Fenerbahçe'de bu maçın kamp kadrosu da açıklandı. Tedavileri süren Milan Skriniar, Edson Alvarez, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Talisca ve Ederson'un yanı sıra sarı kart cezalısı Fred kafilede yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Hulusi Efe Ceylan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Levent Mercan, Archie Brown, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Alaettin Ekici, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Sidiki Cherif." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
