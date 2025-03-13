Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldular! Roma'yı 3-1 yenen Athletic Bilbao, çeyrek finale yükseldi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Athletic Bilbao ile Roma karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao 3-1'lık skorla kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

10 KİŞİ RAKİBİNE ŞANS TANIMADI

Roma, 11. dakikada Mats Hummels'İn gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Nico Williams, 45+3. dakikada Bilbao'yu öne geçirdi. Yuri Berchiche, 68. dakikada farkı 2'ye çıkardı. 82. dakiakda bir kez daha sahneye Nico Williams, takımı 3 farklı üstünlüğe taşıdı. İtalyan ekibinin, 90+2. dakikada Leandro Paredes ile bulduğu penaltı golü ise karşılaşmanın skorunu belirledi.

RAKİPLERİ FENERBAHÇE OLABİLİR

İlk maçı 2-1 kaybeden Athletic Bilbao, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. Roma ise turnuvaya bu aşamada veda etti. İspanyol ekibi, çeyrek finalde Fenerbahçe- Rangers eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İskoç ekibini elemeyi başarırsa Athletic Bilbao ile eşleşecek.