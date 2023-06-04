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Fenerbahçe'nin Luan Peres'i Galatasaray derbisinde kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'nin Luan Peres'i Galatasaray derbisinde kırmızı kart gördü

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Brezilyalı defans oyuncusu Luan Peres, Galatasaray derbisinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, maçın kalan bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı defansı Luan Peres, Galatasaray derbisinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Mücadeleye 11'de başlayan Luan Peres, 61. dakikada Nicolo Zaniolo ile girdiği ikili mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen faul düdüğünü çalarken, Brezilyalı oyuncuya da kırmızı kart gösterdi. Sarı-lacivertliler maçın kalan bölümünde 10 kişi mücadele etti.

28 yaşındaki oyuncu bu sezon 11'i Süper Lig, toplam 19 maçta forma giyerken iki kez sarı kart gördü. Luan Peres, Fenerbahçe formasıyla ilk kez kırmızı kartla cezalandırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Luan Peres Spor Haberler

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