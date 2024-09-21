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Fenerbahçe'nin kovmaktan beter ettiği yıldızı Acun Ilıcalı kaptı

Fenerbahçe'nin kovmaktan beter ettiği yıldızı Acun Ilıcalı kaptı
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Fenerbahçe'de istenileni veremediği için önce kiralanan, ardından da apar topar sözleşmesi feshedilen Joao Pedro'ya Acun Ilıcalı kancayı attı. Yıldız futbolcunun Hull City'e transferi an meselesi...

İngiltere Championship'te mücadele eden Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezonda çıktığı 5 maçta 3 beraberlik 2 mağlubiyetle galibiyet alamazken, Ilıcalı ve kurmayları transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

JOAO PEDRO'YU LİSTEYE ALDILAR

Özellikle hücum yollarında etkili isimleri kadrosuna katmak isteyen Hull City, Fenerbahçe ile yollarını ayıran sürpriz bir ismi listesine aldı. Hull Live'da yer alan habere göre, Acun Ilıcalı Fenerbahçe'de istenileni veremediği için sözleşmesi feshedilen Joao Pedro'ya kancayı attı. MKM Stadyumu'na giden İtalyan golcü kulüp yetkilileri ile transfer görüşmelerinde bulundu.

Fenerbahçe'nin kovmaktan beter ettiği yıldızı Acun Ilıcalı kaptı

İMZALARIN ATILMASI AN MESELESİ

İngiliz ekibinin 1+1 yıllık sözleşme önerdiği belirtilirken Joao Pedro'nun teklifi kabul ettiği ve kısa sürede imzaların atılacağı aktarıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Spor

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