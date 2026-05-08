Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Ederson, Dorgeles Nene ve Edson Alvarez, kadroda yer almadı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre kırmızı kart cezalısı Ederson'un yanı sıra Dorgeles Nene ile Edson Alvarez, kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Mert Günok, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
