Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Union Saint-Gilloise oldu

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi yapıldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise oldu.

İLK MAÇ 7 MART'TA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşti. Sarı-lacivertliler ilk maçı 7 Mart'ta, rövanş karşılaşmasını 14 Mart'ta oynayacak.

FİNAL 29 MAYIS'TA

Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finalin kura çekimi 15 Mart'ta yapılacak. Bu kura çekiminde olası yarı final eşleşmeleri de netlik kazanacak. Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan, yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacak. Final mücadelesi ise 29 Mayıs'ta oynanacak.

İşte eşleşmeler;