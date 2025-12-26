Fenerbahçe'nin 'Kendine takım bul' dediği isim için sıraya girdiler

Fenerbahçe'de kadro planlaması netleşirken, sarı-lacivertli ekipte ayrılığı gündemde olan isimlerden Rodrigo Becao için yeni bir gelişme yaşandı. Yönetimin "kulüp bul" dediği belirtilen tecrübeli stoper için bu kez Brezilya'dan iki kulübün devreye girdiği öne sürüldü.

FLUMINENSE VE BAHIA HAREKETE GEÇİYOR

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Becao'nun transferi için Fluminense ve Bahia girişimlere başlamaya hazırlanıyor. İki kulübün de savunmasını güçlendirmek adına deneyimli stopere yöneldiği iddia edildi.

FENERBAHÇE'DE KADRO DIŞI KALMIŞTI

Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldığı ve kulübün oyuncudan kendisine takım bulmasını istediği ileri sürülmüştü. İtalya'dan da bazı takımların ilgisinin olduğu konuşulurken, bu kez Becao'ya ülkesinden iki talip çıkması dikkat çekti.

AYRILIK İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Ara transfer dönemine kısa süre kala Becao'ya gelen ilginin, oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılma ihtimalini güçlendirdiği değerlendiriliyor. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.