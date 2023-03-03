Fenerbahçe'nin Kayserispor kadrosu belli oldu! 5 eksik, 1 sürpriz

Süper Lig'de oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe mücadele öncesi sarı lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen Joao Pedro takıma dahil edilirken Luan Peres, Mert Hakan, Nazım Sangare, Michy Batshuayi ve Gustavo Henrique ise kadroda yer almıyor.