Fenerbahçe'nin Kayserispor kadrosu belli oldu! 5 eksik, 1 sürpriz
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Süper Lig'de oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe mücadele öncesi sarı lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen Joao Pedro takıma dahil edilirken Luan Peres, Mert Hakan, Nazım Sangare, Michy Batshuayi ve Gustavo Henrique ise kadroda yer almıyor.
Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, 24. haftada Kayseri deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertli takımın kamp kadrosu belli oldu.
PEDRO DÖNDÜ
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Joao Pedro kadroya dahil edilirken, Luan Peres, Mert Hakan, Nazım Sangare, Michy Batshuayi ve Gustavo Henrique kadroya dahil edilmedi.
İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kadrosu;
- Altay Bayındır
- İrfan Can Eğribayat
- Osman Ertuğrul Çetin
- Attila Szalai
- Samet Akaydın
- Jayden Oosterwolde
- Serdar Aziz
- Bright Osayi-Samuel
- Ferdi Kadıoğlu
- Willian Arao
- İsmail Yüksek
- Miguel Crespo
- Miha Zajc
- Lincoln Henrique
- Arda Güler
- Emre Mor
- İrfan Can Kahveci
- Diego Rossi
- Serdar Dursun
- Enner Valencia
- Joao Pedro
- Joshua King