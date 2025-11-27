Haberler

Fenerbahçe'nin Jhon Duran'ına Kırmızı Kart

Fenerbahçe'nin Jhon Duran'ına Kırmızı Kart
Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı. Maç 1-1'lik skorla sona erdi.

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, Ferencvaros maçında kırmızı kart gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, evinde Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaşırken sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin tek golü Anderson Talisca'dan geldi.

Müsabakaya yedek başlayan ve 60. dakikada Youssef En-Nesyri'nin yerine dahil olan Jhon Duran, 90+1. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Duran, rakip ceza yayı önünde Raemaekers'a yaptığı hareket sonrası, rakip futbolcu yerde kalırken hakem Ricardo de Burgos o bölgeye gitti ve Jhon Duran'a kırmızı kartını çıkardı.

Cezalı duruma düşen Jhon Duran, Brann karşılaşmasında forma giyemeyecek. - İSTANBUL

