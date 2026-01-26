Haberler

Fenerbahçe'nin ısrarı bitmiyor! Vedat Muriqi için yeni hamle

Fenerbahçe'nin ısrarı bitmiyor! Vedat Muriqi için yeni hamle
Fenerbahçe'nin ısrarı bitmiyor! Vedat Muriqi için yeni hamle
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Alexander Sörloth, Artem Dovbyk, Darwin Nunez ve Jean-Philippe Mateta'dan sonuç alamayan Fenerbahçe, eski yıldızı Vedat Muriqi için ısrarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Kosovalı golcü için kulübü Mallorca'ya bu kez artırılmış bir teklifle yeniden hamle yapacak.

  • Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Mallorca'ya 12 milyon euro teklif etti ve bu teklif reddedildi.
  • Fenerbahçe, Vedat Muriqi için fiyat yükselterek Mallorca'ya yeni bir teklif yapacak.
  • Vedat Muriqi, Fenerbahçe'de oynadığı 36 maçta 17 gol ve 7 asist yaptı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Golcü transferinde Alexander Sörloth, Artem Dovbyk, Darwin Nunez ve Jean Philippe Mateta'da sonuç alamayan Fenerbahçe, rotasını yeniden eski yıldızı Vedat Muriqi'ye çevirdi.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Fenerbahçe, La Liga ekibi Mallorca'ya daha önce Kosovalı oyuncu için12 milyon euro teklif etmiş ancak İspanyol ekibinin 16 milyon euro istemesinin ardından teklif reddedilmişti.

TEKLİF YÜKSELTİLECEK

Vedat Muriqi için ısrarını sürdüren Fenerbahçe, Mallorca'nın kapısını yeniden çalmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, fiyat yükselterek İspanyol ekibine yeni bir teklif yapacak ve bu rakam doğrultusunda ikna edilmeye çalışılacak.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2020 yılında Fenerbahçe'den Lazio'ya 21 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Kosovalı oyuncu, Fenerbahçe'de çıktığı 36 maçta 17 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Mallorca formasıyla tüm kulvarlarda 20 maça çıkan 31 yaşındaki Muriqi, toplam 14 gol atmayı başardı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
