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Fenerbahçe'nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

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Süper Lig'in 20. haftasında oynanan ve 4-0 Fenerbahçe'nin kazandığı Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının hakem kararlarını beIN Trio ekibi yorumladı. Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban'ın görüşlerine göre, hem İrfan Can'ın hem de En-Nesyri'nin golünde iptal kararı doğru.

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan ve 4-0 Fenerbahçe'nin kazandığı Fenerbahçe- Adana Demirspor maçının hakem kararlarını beIN Trio ekibi yorumladı.

Fenerbahçe'nin VAR müdahalesi ile iptal olan golünde hakemin kararı doğru mu, İrfan Can'ın faulü var mı?

Bahattin Duran: Bir oyuncunun kayarak, topa atlayarak müdahalelerde her iki ayağını da kullanıyorsa, yaptığı hareketin sorumluluğunu taşıması gerekir. Topla oynamaları yalnızca yeterli değil. İrfan Can bir ayağıyla topla oynadı ama diğer ayağıyla rakibine faulü var. Bu pozisyon sahada çözülmeliydi. Bu pozisyon VAR'a kalmamalıydı. VAR'ın müdahale doğru.

Bülent Yıldırım : Bu kontrolsüz bir topla oynama. Temas mutlaka sahada görülmeliydi. Açık kanıt olduğu için VAR'ın müdahalesi doğru. İrfan Can'a da sarı kart daha doğru olurdu.

Deniz Çoban : Sol ayağıyla topu tuttu ama sağ ayağıyla rakibini düşürdü. Sağ ayağının işi yok. Sol ayağıyla topla oynadı diye sağ ayakla katliam yapamaz. Sahip çıkacak.

Fenerbahçe'nin VAR müdahalesi ile iptal edilen golde karar doğru mu; En-Nesyri'nin faulü var mı?

Bahattin Duran: Faul kararı ve gol iptali doğru.

Bülent Yıldırım: Faul kararı ve gol iptali doğru.

Deniz Çoban: Faul kararı ve gol iptali doğru.

Fenerbahçe'nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKatsayı Mağduru:

Skandal kırmızı kart,...?

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme20
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Haber Yorumlarıhakan ayfer:

hay sizin teretdudududunuze

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıHakan Kara:

alçak sistem kasıtlı tada kasır-tısz 30 senedir maç izlerim 30 senede gördüğüm en rezil en becerksiz hakemler hele şu umut meler bundna 10 söene önceki ligde amötör yad a3.ligde belki maç yönetecek kapaiste fener zaten her maç süper oynamazsa şampiyon olamaz bu hakemelrle lan goller tertemiz iptal etti

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