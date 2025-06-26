Fenerbahçe'nin imza kampanyasında yeni gelişme
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurula gitmesi amacıyla başlatılan imza toplama kampanyasında toplanan imzaların teslimi 1 Temmuz Salı günü saat 14:00'te yapılacak.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurula gitmesi amacıyla başlatılan imza toplama kampanyasında imza sürecini yürüten gruplar, ortak bir açıklama yayımladı.
İMZALAR TESLİM EDİLİYOR
Yapılan açıklamada, kombine yenileme sürecini aksatmamak adına, toplanan imzaların 1 Temmuz Salı günü saat 14.00'te stadyumda Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim edileceği belirtildi. Açıklamada, tüm Fenerbahçeli taraftarlar, demokrasi mücadelesine tanıklık edilmesine adına stadyuma davet edildi.
Ortak bildiride Mahmut Uslu, Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe 2000 Derneği, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, FBKOD ve Fenerbahçe'nin Geleceği Platformu'nun imzaları yer aldı.