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Fenerbahçe'nin ilk 11'ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u konuk ettiği maç öncesinde ilk 11'ini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel 4 yaşındaki Mert Efe isimli minik taraftarına yaptırdı. Öte yandan futbolcular, seremoniye şehitlerimizin çocuklarıyla çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı nedeniyle müsabaka öncesinde anlamlı hareketlere imza attı.

FUTBOLCULARI 4 YAŞINDAKİ MİNİK TARAFTAR ANONS ETTİ

Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde ilk 11 anonsunu 4 yaşındaki Mert Efe isimli minik taraftara yaptırdı. Bu anlara ait görüntüler kısa sürede viral oldu ve çokça beğeni aldı.

SEREMONİYE ŞEHİT ÇOCUKALARIYLA ÇIKTILAR

Fenerbahçe'nin 23 Nisan etkinlikleri bununla sınırlı kalmadı. Sarı-lacivertli kulüp; asker, polis ve 15 Temmuz şehitlerinin çocukları maç seremonisinde ağırlandı. Karşılaşma öncesinde futbolcular sahaya, şehitlerimizin çocuklarıyla çıktı. Fenerbahçe'nin bu hareketi hem tribünlerden hem de izleyenlerden alkış aldı.

Fenerbahçe'nin ilk 11'inin 4 yaşındaki minik taraftar anons etti

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Fenerbahçe'nin ilk 11'ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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