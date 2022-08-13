Fenerbahçe'nin hedefindeki Willian, ölüm tehditleri aldığı için Vitor Pereira'nın takımı Corinthians'tan ayrıldı

Adı Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü futbolcu Willian, taraftarların sosyal medyadan kendisi ve ailesine yönelik ölüm tehditlerinde bulunması nedeniyle Corinthians'tan ayrıldığını açıkladı. Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Corinhians, Copa Libertadores'e çeyrek finalde veda etmiş ve taraftarlar Portekizli hoca ile birlikte futbolcuları adeta topa tutmuştu.

Chelsea ve Arsenal gibi dev kulüplerin formasını giyen Willian'ın geçen sezon transfer olduğu Corinthians'ta işler umduğu gibi gitmedi. Brezilyalı futbolcu aldığı ölüm tehditlerinin ardından çarpıcı bir hamle yaptı.

ÇEYREK FİNALDE ELENDİLER

Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Corinthians'ın Copa Libertadores'e çeyrek finalde veda etmesinin ardından, taraftarlar Portekizli hoca ve futbolculara büyük tepki gösterdi.

"BREZİLYA'YA TEHDİT EDİLMEK İÇİN GELMEDİM"

Bu eleştirilerden nasibini alan isimlerden biri de takımın deneyimli yıldızı Willian oldu. Ailesi ve kendisine yönelik yapılan ölüm tehditlerinin ardından yıldız futbolcu takımdan ayrıldığını açıklarken, " Brezilya'ya tehdit edilmek için gelmedim. Corinthians ne zaman kaybetse ve ben iyi oynamasam, sosyal medyada eşime ve çocuklarım tehditler savuruluyor. Son zamanlarda babama ve kız kardeşime de saldırmaya başladılar. Tehditler ve hakaretler yağdırıyorlar."ifadelerini kullandı.