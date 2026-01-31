Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu 90+7'de üzdü
İngiltere Premier Lig'in 24. hafta maçında Everton, 90+7'de attığı golle Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giyen Brighton ile 1-1 berabere kaldı. Everton'ın golü 90+7'nci dakikada Fenerbahçe'nin gündemindeki Beto'dan geldi.
İngiltere Premier Lig'in 24. hafta maçında Brighton ile Everton karşı karşıya geldi. American Express Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
BETO, FERDİ'Yİ 90+7'DE ÜZDÜ
Brighton'ın golünü 73. dakikada Pascal Gross atarken, Everton'un golü 90+7'nci dakikada Fenerbahçe'nin gündemindeki Beto'dan geldi.
FERDİ 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Brighton'un puanı 31'e çıktı. Everton ise 35 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Brighton, Crystal Palace'yi ağırlayacak. Everton, Fulham deplasmanına gidecek.