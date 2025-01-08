Üye Girişi
Haberler
Fed tutanakları yayımlandı: Enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler arttı

Enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler arttı
ABD'nin Los Angeles kentinde çıkan orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi

Los Angeles alevlere teslim! 1000'den fazla ev yok oldu
Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı

Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı
Özel kolejde öğrencilere istismar iddiası 

Özel okulda cinsel istismar skandalı! Öğretmen tutuklandı

Fenerbahçe'nin görüştüğü Anderson Talisca, Al-Nassr'da kadroya alınmadı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin devre arasındaki bir numaralı hedefi Anderson Talisca, sarı-lacivertlilerle transfer süreci yürüttüğü için teknik direktör Stefano Pioli tarafından Al-Akhdoud maçının kadrosuna alınmadı. Bu gelişme, transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçe'nin devre arasındaki bir numaralı transfer hedefi Anderson Talisca ile ilgili sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Al-Nasr Teknik Direktörü Stefano Pioli, Fenerbahçe ile devam eden transfer süreci nedeniyle Anderson Talisca'yı Al-Akhdoud maçı kadrosuna almadı. Arriyadiyah'ta yer alan haberde; Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'ye transfer sürecinde olduğu kulüp yönetimi tarafından Pioli'ye bildirildi. Maç öncesi taktik idmanlarına da dahil edilmeyen Talisca, sadece kondisyon antrenmanı yaptı. Bu gelişmeler, sarı-lacivertlilerin transferde mutlu sona ulaştığı şeklinde yorumlandı.

MAAŞINI SPONSORLAR KARŞILAYACAK

Öte yandan Anderson Talisca'nın, Fenerbahçe'nin devre arasındaki ilk transferi olacağı belirtildi. Limitlerden dolayı sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek olan tecrübeli futbolcunun haziran ayı sonunda ise zorunlu satın alma maddesinin devreye gireceği vurgulandı. Brezilyalı yıldızın zorunlu satın alma opsiyonunun ise 5 milyon euro olacağı detayına yer verildi. Talisca'nın sezonun ikinci yarısındaki maaşını sponsorların karşılayacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA 2 SEZON OYNADI

İki sezon Beşiktaş forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarla tüm kulvarlarda 80 maça çıktı. Bu maçlarda 37 gol atan Brezilyalı, 14 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

AL-NASSR RAKAMLARI

Bu sezon Al- Nassr formasıyla, Suudi Pro Ligi, Kral Kupası, Suudi Süper Kupası ve Afrika Şampiyonlar Ligi'nde 19 maça çıkan Anderson Talisca, bin 393 dakika sahada kaldı. Bu maçlarda 8 kez ağları havalandıran sambacı, 174 dakikada bir skor katkısı vermeyi başardı.

Fenerbahçe'nin görüştüğü Anderson Talisca, Al-Nassr'da kadroya alınmadı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Los Angeles alevlere teslim! 1000'den fazla ev yok oldu
img

Trump'ın dünyayı tedirgin eden tehdidine Hamas'tan jet yanıt
img

Netanyahu'nun Türkiye korkusu İsrail basınında böyle yer aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm bölgeyi sahiplendiler! İsrail'den katliamlara haritalı kılıf

Tüm bölgeyi sahiplendiler! İsrail'den katliamlara haritalı kılıf
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı

Cimbom, son dakikada fırsat tepti
Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismi Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirildi

Devlet Bahçeli'nin ismi gitti, yerine o isim geldi
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'dan iddialara ilişkin açıklama! Hazal Kaya da sessiz kalamadı

"AHLAK DIŞI İDDİALAR" HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
Çin'den yayılmaya başlayan yeni virüs endişe yarattı

İşte endişe yaratan HPMV virüsüne ilişkin tüm ayrıntılar

Son Dakika Haberleri

Tarotta 9. kart ne anlama gelir? Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı? TRT Spor canlı izle! BENFİCA BRAGA maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Emre Belözoğlu kaza mı geçirdi, sağlık durumu ne? Tottenham Liverpool CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tottenham Liverpool maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (ŞİFRESİZ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 8 Ocak EXXEN spor canlı izle Los Angeles yangını söndü mü, devam ediyor mu, ölen var mı ABD? Galatasaray Başakşehir maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Başakşehir geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Muslera neden yok, Muslera Galatasaray'dan gitti mi? Leroy Sane Galatasaray'a gelecek mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.