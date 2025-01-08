Fenerbahçe'nin görüştüğü Anderson Talisca, Al-Nassr'da kadroya alınmadı

Fenerbahçe'nin devre arasındaki bir numaralı transfer hedefi Anderson Talisca ile ilgili sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Al-Nasr Teknik Direktörü Stefano Pioli, Fenerbahçe ile devam eden transfer süreci nedeniyle Anderson Talisca'yı Al-Akhdoud maçı kadrosuna almadı. Arriyadiyah'ta yer alan haberde; Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'ye transfer sürecinde olduğu kulüp yönetimi tarafından Pioli'ye bildirildi. Maç öncesi taktik idmanlarına da dahil edilmeyen Talisca, sadece kondisyon antrenmanı yaptı. Bu gelişmeler, sarı-lacivertlilerin transferde mutlu sona ulaştığı şeklinde yorumlandı.

MAAŞINI SPONSORLAR KARŞILAYACAK

Öte yandan Anderson Talisca'nın, Fenerbahçe'nin devre arasındaki ilk transferi olacağı belirtildi. Limitlerden dolayı sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek olan tecrübeli futbolcunun haziran ayı sonunda ise zorunlu satın alma maddesinin devreye gireceği vurgulandı. Brezilyalı yıldızın zorunlu satın alma opsiyonunun ise 5 milyon euro olacağı detayına yer verildi. Talisca'nın sezonun ikinci yarısındaki maaşını sponsorların karşılayacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA 2 SEZON OYNADI

İki sezon Beşiktaş forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarla tüm kulvarlarda 80 maça çıktı. Bu maçlarda 37 gol atan Brezilyalı, 14 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

AL-NASSR RAKAMLARI

Bu sezon Al- Nassr formasıyla, Suudi Pro Ligi, Kral Kupası, Suudi Süper Kupası ve Afrika Şampiyonlar Ligi'nde 19 maça çıkan Anderson Talisca, bin 393 dakika sahada kaldı. Bu maçlarda 8 kez ağları havalandıran sambacı, 174 dakikada bir skor katkısı vermeyi başardı.