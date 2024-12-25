Fenerbahçe'nin 1 saniye düşünmeden gönderdiği futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu bile solladı

Fenerbahçe'nin 2023 yılında 6.5 milyon euro karşılığında Braga'ya gönderdiği Bruma, gösterdiği performansla Portekiz'de en çok konuşulan futbolculardan biri oldu.

FENERBAHÇE SATMIŞTI

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 4.25 milyon euroya bonservisi aldığı Bruma'yı Braga'ya 2023 yılında 6.5 milyon euro karşılığında göndermişti. Geçen sezon 11 gol ve 7 asist yaparak kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Bruma, son iki ayda takımının gol yükünü çekti.

YENİ TAKIMINDA HARİKALAR YARATIYOR

Son iki ayda çıktığı ligde ve kupada toplam 8 maça çıkan Bruma 5 gol, 5 asistlik istatistik yakalayarak takımının skor yükünü üstlenmişti. Bruma'nın artan performansı Portekiz basınında da geniş yankı buldu.

Portekizli yıldız, son oynadığı 3 maçta da 4 gol atarak yine ülkesinde en çok konuşulan futbolculardan biri olmayı başardı. Bruma, takımının 2-2 berabere kaldığı Estoril maçında 2 gol ve 2-0 kazandıkları Santa Clara maçında attığı 2 golle takımına 4 puan kazandırdı.

KEREM'İ BİLE GEÇTİ

Son maçlarla attığı gollerle Braga'nın en çok gol atan futbolcusu durumunda olan Bruma, milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nu da gol sayısında geçti. 30 yaşındaki futbolcu 13 maçta 7 gol atarken Kerem Aktürkoğlu, 11 maçta 6 golde kaldı.