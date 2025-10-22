Fenerbahçe'nin geçen yıl hayallerini yıkan takım İrfan Can'ı istiyor

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci için Fransa'dan dikkat çekici bir transfer iddiası geldi. Geçen yıl Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eleyen Ligue 1 ekiplerinden Rennes, 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu radarına aldı.

Fransız kulübünün, İrfan Can'ın durumunu yakından takip ettiği ve kadro dışı sürecinin devam etmesi halinde ocak ayında Fenerbahçe ile temasa geçmeyi planladığı belirtildi.

FENERBAHÇE YÖNETİMİNDEN GÖRÜŞME HAZIRLIĞI

Sarı-lacivertli yönetimin, önümüzdeki günlerde İrfan Can Kahveci ile bir araya gelerek takımdaki geleceğini konuşacağı öğrenildi. Kulüp içinde oyuncunun affedilip affedilmeyeceği konusunda henüz net bir karar verilmiş değil.

BU SEZON SKOR KATKISI VEREMEDİ

İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıktı ancak gol veya asist katkısı sağlayamadı. Tecrübeli futbolcunun performansı ve disiplin süreciyle ilgili yönetimin vereceği karar, transfer döneminde belirleyici olacak.