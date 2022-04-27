Fenerbahçe'nin favori hoca adayı Jorge Jesus ilk kez konuştu: Görüştük ama anlaşma yok - Haberler

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Fenerbahçe'nin favori hoca adayı Jorge Jesus ilk kez konuştu: Görüştük ama anlaşma yok

Haberler.com - Erdem Aksoy - Spor
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Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alan Portekizli Jorge Jesus ile görüşmeler son sürat devam ediyor. Brezilya seyahatine çıkan 67 yaşındaki teknik adam, havaalanında basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtladı ve Fenerbahçe ile görüşmelerin son durumunu aktardı. Jesus, "Fenerbahçe ile görüştüm ama anlaşma yok. Gelen teklifleri değerlendiriyorum. Düşünmek için zamana ihtiyacım var" dedi.

Fenerbahçe 'de gelecek sezon için yeni teknik direktörün henüz kim olacağı netlik kazanmadı. Önceki gün Sarı Lacivertlilerin Başkanı Ali Koç ve yönetimden birkaç isim Portekiz'e çıkartma yaparak Jorge Jesus'la görüştü. Hatta toplantıdan fotoğraflar basına düşünce bir anda gündem oldu.

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMELERİN SON DURUMUNU AKTARDI

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında ilk sırada bulunan Portekizli Jorge Jesus'tan açıklama geldi. Brezilya seyahatine çıkan tecrübeli teknik adam havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve Fenerbahçe ile görüşmelerin son durumunu aktardı.

"GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYORUM"

67 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe ile görüştüm ama anlaşma yok. Gelen teklifleri değerlendiriyorum. Düşünmek için zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Portekiz, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Metin Demir:

o kadar parayı boşuna vermeye değermi zaten şampıyonluk sırası sizin

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