Fenerbahçe'nin Euroleague Zaferi Tekirdağ'da Coşkuyla Kutlandı

Fenerbahçe'nin Euroleague Zaferi Tekirdağ'da Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe'nin Euroleague Zaferi Tekirdağ'da Coşkuyla Kutlandı
Haber Videosu

Fenerbahçe Beko, Euroleague finalinde AS Monaco'yu yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Tekirdağ'daki taraftarlar, şampiyonluğu sokaklarda büyük bir sevinçle kutladı.

- Fenerbahçe'nin Euroleague zaferi Tekirdağ'da büyük coşkuyla kutlandı

TEKİRDAĞ - THY Euroleague finalinde Fransa temsilcisi AS Monaco'yu 81-70 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'nun tarihi zaferi, Tekirdağ'da büyük bir sevinçle kutlandı.

Final karşılaşmasının sona ermesiyle birlikte Tekirdağ'daki Fenerbahçeli taraftarlar sokaklara döküldü. Şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından kentin çeşitli noktalarında toplanan taraftarlar, sarı-lacivertli bayraklarla cadde ve meydanlarda konvoylar oluşturdu. Araçlarıyla korna çalarak şehir turu atan taraftarlar, Fenerbahçe lehine tezahüratlar yaptı.

Bazı taraftarlar meşaleler yakarak kutlamalara renk katarken, havai fişek gösterileriyle zafer coşkusu doruğa ulaştı. Tekirdağ'ın merkezi noktalarında gece geç saatlere kadar süren kutlamalarda, Fenerbahçe'nin Avrupa zaferi adeta bayram havasında karşılandı.

Polis ekipleri olası taşkınlıkları önlemek amacıyla bölgede güvenlik önlemleri alırken, kutlamalar genel olarak olarak olaysız geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAN CAN ARICILAR - Spor
Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonu

Fenerbahçe Avrupa şampiyonu
Şampiyon Galatasaray, Süper Lig kupasını Yenikapı'da kaldırdı

Yenikapı'da olağanüstü anlar! Galatasaray kupasını böyle kaldırdı
Ali Koç'tan çok konuşulacak açıklama: Kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun

Çok konuşulacak sözler! Bazı taraftarlarına öyle bir gönderme yaptı ki
Yeni araştırma altının dünyanın çekirdeğinden yüzeye sızdığını ispatladı

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
Galatasaray taraftarı Yenikapı'ya akın etti! Kutlamalarda bulunan güncel taraftar sayısı açıklandı

Kutlamalarda Yenikapı'ya giriş yapan taraftar sayısı açıklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'den Boniface'e üstü açık otobüste mesaj: Bu kulüp çok büyük

Osimhen'den canlı yayınını izleyen dünyaca ünlü golcüye mesaj
Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü

Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü
Taraftar tepki göstermişti! Mudanya Belediyesi Fenerbahçe maçını yayınlamayacak

Taraftar tepki vermişti! O belediye Fenerbahçe maçını yayınlamayacak
Austria Wien dayanamadı! Fenerbahçe'yi 90+2'de yıkan gol

Fenerbahçe'yi 90+2'de yıkan gol
Emekli polis memuru, eski eşini tabancayla öldürüp intihara kalkıştı

Eski eşini başından vurdu, ekipleri görünce kendine sıktı
Madrid'de Gazze için uluslararası toplantı! 20 ülke katıldı

20 ülke İsrail'in Gazze ablukasına karşı toplandı
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: Sykes-Picot anlaşması Suriye'yi böldü, bir daha yapmayacağız

ABD'li isim Osmanlıyı bölen gizli anlaşma için günah çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.