Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani'den Jose Mourinho yorumu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani'den Jose Mourinho yorumu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Luis Nani, Fenerbahçe'ye dair açıklamalarda bulundu. Vatandaşı Jose Mourinho'nun performansını değerlendiren Nani, ''Mourinho harika bir teknik adam. Ne yazık ki bu yıl muhtelemen işler istediği gibi gitmedi. İnanıyorum ki Fenerbahçe'de devam ederse kulübe çok özel şeyler katacaktır.'' dedi.

2015-2016 sezonunda Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve 1 sezon Sarı-lacivertli formayı giyen Luis Nani, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe hakkında yorum yapan Portekizli yıldız, vatandaşı Mourinho'nun Fenerbahçe'deki performansına da değindi.

''FENERBAHÇE BÜYÜK BİR KULÜP''

''Fenerbahçe günlerini nasıl tanımlarsın?'' şeklindeki soruya cevap veren Nani, ''Güzel günlerdi. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Orada harika zaman geçirdim. Taraftarlar harikaydı. Orada bir evim var. Bu yüzden her fırsatım olduğunda gidebiliyorum. Kulübü ziyaret ediyorum, taraftarları ziyaret ediyorum. Orada arkadaşlarım var ve bu da iyi bir şey.'' dedi.

''MOURINHO FENERBAHÇE'DE DEVAM EDERSE''

''Jose Mourinho'nun bu yıl ki performansını nasıl değerlendiriyorsun?'' şeklinde gelen soruya da yanıt veren yıldız isim, ''Mourinho'ya sahip olmak güzel. Mourinho harika bir teknik adam. O her zaman kulübe bir şeyler katmayı arzular. Ne yazık ki bu yıl muhtelemen işler istediği gibi gitmedi. İnanıyorum ki Fenerbahçe'de devam ederse kulübe çok özel şeyler katacaktır.'' ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı-lacivertli formayı 47 maçta giyen Nani, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 13 asistlik performans sergilemişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Rusya'nın kalbine İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler

Putin'i çıldırtacak görüntüler
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İtirafçı olmuştu! İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız serbest bırakıldı
Google'dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin

Google'dan güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
Jose Mourinho Roma Havalimanı'nda görüldü

Gittiği yeri gören herkes aynı soruyu soruyor
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Çok özel şeyler katıyor mesela bizim beşinci yıldızı kattı fenere. Ali Koç da Mourinho da kalsın diyen bir tek bizim GS Camiası zaten.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Kattı kattı hemde çok adı Burun sıkan cek e çıktı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Adile' filminden ilk görüntüler geldi, benzerlik gündem oldu

'Adile' filminden ilk görüntü geldi, benzerlik gündem oldu
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani'den Jose Mourinho yorumu

Nani'den Fenerbahçe yorumu: Mourinho devam ederse...
Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba

Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Emma Stone'un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor

Ünlü oyuncu milyon dolarlık evini satışa çıkardı
Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi

Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annelerini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü ismin acı günü! Gözyaşları sel oldu
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.