Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Werner Lorant Hayatını Kaybetti
Alman teknik direktör Werner Lorant, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde taziye mesajı yayımlandı. Lorant, kariyerinde bir çok takımı çalıştırmış ve Eintracht Frankfurt ile UEFA Kupası'nı kazanmıştı.
Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Alman teknik direktör Werner Lorant, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden paylaşılan taziye mesajında, "Eski teknik direktörlerimizden Werner Lorant'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Lorant ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.
Kariyerinde birçok Alman takımında görev yapan Lorant, Türkiye'de de Fenerbahçe, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor, ve Kasımpaşa'yı çalıştırdı.
Warner Lorant, futbolculuk kariyerinde Eintracht Frankfurt ile 1979-1980 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor