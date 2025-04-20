Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Werner Lorant Hayatını Kaybetti

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Alman teknik direktör Werner Lorant, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden paylaşılan taziye mesajında, "Eski teknik direktörlerimizden Werner Lorant'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Lorant ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Kariyerinde birçok Alman takımında görev yapan Lorant, Türkiye'de de Fenerbahçe, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor, ve Kasımpaşa'yı çalıştırdı.

Warner Lorant, futbolculuk kariyerinde Eintracht Frankfurt ile 1979-1980 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanmıştı. - İSTANBUL