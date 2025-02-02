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Fenerbahçe'nin Eski Milli Futbolcusu Ogün Altıparmak Hayatını Kaybetti

Fenerbahçe'nin Eski Milli Futbolcusu Ogün Altıparmak Hayatını Kaybetti
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Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Ogün Altıparmak, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Futbola Karşıyaka'da başlayan Altıparmak, Fenerbahçe'de birçok başarı elde etti ve 1970-1971 sezonunda gol kralı oldu. Ayrıca siyasete atılan Altıparmak, kulüpte yönetici olarak da görev yaptı.

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Ogün Altıparmak, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Futbola Karşıyaka'da başlayan 24 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olan Ogün Altıparmak, sarı-lacivertli forma altında birçok başarıya ulaştı. 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968 ve 1969-1970 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşayan eski milli futbolcu, 1970-1971 sezonunda gol kralı oldu. Altıparmak ayrıca kulübün ilk gol kralı olan ismi olarak kayıtlara geçti.

Aktif sporculuğu bıraktığı 1971 yılından itibaren siyasete atılan Ogün Altıparmak, bir dönem de kulüpte yönetici olarak görev yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ogün (Altıparmak) abimizi kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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