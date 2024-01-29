Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Frey'den şaşırtan imza! Yeni rotası İngiltere

2021'de Fenerbahçe'den ayrılarak Belçika ekibi Antwerp'in yolunu tutan Micheal Frey, sürpriz bir transfer daha gerçekleştirdi. İsviçreli golcünün yeni adresi QPR oldu.

"GERÇEKTEN ÇOK HEYECANLANDIM"

Transfer sonrası açıklamada bulunan Frey, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. QPR büyük bir tarihe, güzel bir stadyuma ve harika taraftarlara sahip. QPR'ın ilgisini duyduğumda gerçekten çok heyecanlandım." dedi.

KARİYERİNDE 151 GOL ATTI

Micheal Frey bu sezon Antwerp formasıyla hiçbir maçta süre almadı. 29 yaşındaki santrfor kariyerinde ise çıktığı 429 maçta 151 gol ve 48 asistlik katkı sağladı.