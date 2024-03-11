Fenerbahçe'nin eski başkanı Tahsin Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe'nin vefat eden eski başkanı Tahsin Kaya, memleketi Sakarya'nın Geyve ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Ali Koç da katıldı.

Fenerbahçe'de 1986-1989 yılları arasında başkanlık yapan Tahsin Kaya'nın (84) cenazesi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapılan törenin ardından Sakarya'nın Geyve ilçesine getirildi. Geyve Merkez Camii'nden ikindi namazın ardından Kaya, Merkez Mezarlığı'na defnedildi. Ayrıca cenazeye, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler, futbolcular, kulüp çalışanları, iş, siyaset ve spor camiasından birçok isim katıldı. - SAKARYA