Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Ali Şen Yoğun Bakıma Alındı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen, Bodrum'da hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. 86 yaşındaki Şen'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan oğlu, dua etmekten başka çarelerinin olmadığını belirtti.

BODRUM, - FENERBAHÇE Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen'in, Bodrum'da hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı bildirildi.

1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını yapan ve futbol takımını iki kez şampiyonluğa taşıyıp, birçok kupalar kazandıran efsane isim için oğullarından Metin Şen yaptığı açıklamada "Dua etmekten başka çaremiz yok" dedi.

Bodrum Acıbadem Hastanesinde yoğun bakıma alınan 86 yaşındaki Ali Şen'in konuşamadığı ve kimseyi tanımadığı bilgisi yakınları tarafından aktarıldı.

