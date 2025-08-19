Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Ali Şen Taburcu Oldu

Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Ali Şen Taburcu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen, 6 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 6 gün önce hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Ali Şen (86), tedavisinin ardından taburcu edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen, 13 Ağustos'ta enfeksiyondan kaynaklı yüksek ateş şikayeti nedeniyle Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi tamamlanan Şen, bugün taburcu edildi. 1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını yapan Şen, futbol takımına iki kez şampiyonluk sevinci yaşatıp, birçok kupalar kazandırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun

Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho yine Fener'i küçümsedi! Benfica maçı öncesi olay sözler

Yine Fener'i küçümsedi! Benfica maçı öncesi olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.